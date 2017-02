Dapat may kalayaang pumuna!

By Al Jacinto

Para pulsuhan ang mga karaniwang tao sa kalye, tinanong sila ng Abante: Agree ka ba na ang mga bumabatikos kay Duterte ay kaaway ng demokrasya?

Narito ang kanilang sagot:

ALFER DELA CRUZ, 19, student, Malolos, Bulacan: Dapat may kalayaan ang bawat Filipino na pumuna at magsalita po.

LITO MARCELO, 56, may-asawa, businessman, taga-Caloocan City: Hindi ako agree.

JOAN VIRAY, 18, nursing student, Malibay, Pasay City: Hindi naman makatarungang sabihin na kapag binatikos mo na si Pangulong Duterte ay kaaway na kaagad ang demokrasya. Bakit? Si Pangulong Duterte ba at ang demokrasya ay iisa kaya’t kapag binatikos na ang Pangulo ay kaaway na rin ng demokrasya?

REYANA, 20, Cavite: Oo kasi hindi sila agree sa ginagawang batas ngayon.

JAIME RIVERA, 45, drayber sa Plaridel, Bulacan: Hindi naman siguro na dahil pinupuna natin ang mali ng pamahalaan kaaway ka na ng demokrasya. Basta kaming maliliit na tao mananahimik na lang dahil wala kaming kalaban-laban kapag kinalaban mo kahit bataan lang ni Duterte, mahirap lang magsalita.

JOMAR MAGORA, Antipolo City, private employee: Hindi porke bumatikos ka na, kalaban ka ng demokrasya. ‘Pag bumatikos ka, buhay ang demokrasya. ‘Pag bawal ka nang bumatikos, patay ang demokrasya.

PRIMATIVO ‘BOY’ BINAYUG, SJDM, Bulacan: Hindi ibig sabihin na kapag binatikos mo si Duterte anti-democracy ka na.

JACKLYN PAREDES, 31, civilian emplo­yee, Libertad, Pasay City: Hindi ako naniniwala na kaaway ng demokrasya ang mga bumabatikos sa Pangulo dahil ang paghahayag ng paniniwala at saloobin ay isang malinaw na katotohanan na umiiral pa rin ang demokrasya sa ating bansa.





MELDEALYN L. MOLLENO, 19, Cavite: Para sa akin, hindi sila kaaway o kalaban dahil katulad ni Pangulong Duterte, demokrasya lang din ang nais nila nagkakaiba nga lang sa kung ano ang interpretasyon ng demokrasya para sa kanila.

TRINA GENEROSO, 21, student, Malolos, Bulacan: Wala nang demokrasya kung walang malayang pagpapahayag ang tao.

EDGAR BUGARIN, 47, may-asawa, engineer, taga-QC: Hindi ako sang-ayon d’yan.

CHRISTIAN TONGCO, 39 years old, may-asawa, self-employed, taga-Quezon City: Hindi ako kumporme d’yan.

EDUARDO ‘DADONG’ SANTOS, 53, karpintero ng Bgy. Lo­ngos, Balagtas, Bulacan: Hindi naman siguro na komo’t pinupuna mo ang ating Pangulo ay kaaway ka ng demokrasya.

LITO BRION, 33, empleyado, Zamboanga City: (Oo) Sila ang salot sa demokrasya.

ANGEL PASIT, 33, employee, Malolos, Bulacan: Walang kaunlaran kung ang tao ay sumusunod lang dahil sa may takot.

LESLIE ALINSUNURIN, 31, fashion designer, Marcos Alvarez, Las Piñas City: Hindi naman ako agree na kaaway na kaagad ng demokrasya ang babatikos kay Pa­ngulong Duterte kasi ang pagbatikos at pagpuna ay nakabatay sa demokrasya.

KHIM, 19, Cavite: Hindi ako agree na kaaway ng demokrasya ang bumabatikos sa kaniya dahil meron tayong freedom of speech at dapat tayong makialam kung may nakikitang mali.

MARIELLA B. GARCIA, 19, Cavite: Hindi po.

HANNA SANTOS, Pasig City: Dahil nga sa paninira sa administrasyon ay kalaban talaga sila ng demokrasya.

PAMPILO SALA­MAT, kontratista/tubero, Malolos City, Bulacan: Hindi naman makatarungang sabihin na kaaway ka ng demakrasya kapag medyo napupuna mo.

CRISTINA NICOLAS, businesswoman, Davao City: Palagay ko rin kaaway ng demokrasya ang mga bumabatikos kay Digong dahil sa halip na tumulong ay panay ang hanap ng butas at paninira sa kanya.

ADRIAN SALONGA, student, Cavite City: Bakit hindi igalang ng administrasyon ang mga puna sa kanyang administrasyon. ‘Di ba may kanya-kanya naman tayong paniniwala?

ANNELOR LACUNA, employee, Sta. Ana, Manila: Check and balance naman kapag bumabatikos ka sa administrasyon at hindi puro na lang pagsang-ayon sa gusto nito.

JEFFERSON LAKAI, 32, technician, Caloocan City: Hindi masasabing kalaban ng demokrasya ang mga taong iyon, kasi isa nga ‘yan sa pribilehiyo ng pagkakaroon ng demokrasya, bakit naman sasabihin kalaban sila?