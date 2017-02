Dalagita, ni-rape, ibinaon sa putikan

Arestado kamakalawa ang isang 32-anyos na la­laki matapos na umano’y gahasain at patayin nito ang kanyang 17-anyos na pamangkin noon araw ng mga puso at ibaon pa ang bangkay nito sa putikan sa tabi ng ilog sa Masbate City, Masbate.

Kasong rape with homicide in relations to RA 7610 ang isinampa ng pulisya laban sa suspek na nakilalang si Amador Dalanon, residente ng Purok 1 Brgy. Cagay ng nabatid na lungsod dahil sa ginawang panggagahasa at pagpatay sa biktimang nakilalang si Maria Aira Po, 17, grade 10 student at sarili nitong pamangkin.

Sa ulat na isinumite ng Masbate City-PNP sa Police Regional Office (PRO) 5 kahapon, iniulat na nawawala ang biktima noong pang Pebrero 14.

Napag-alaman na Pebrero 15, isang saksi ang lumapit sa pulisya upang isiwalat ang kanyang nasaksihang panggagahasa sa biktima ng suspek at pagkatapos ay pinatay ito at ibaon pa ang bangkay nito sa putikan upang maitago ang krimen.

Mabilis namang tinungo ng awtoridad ang lugar na itinuro ng saksi at doon ay natagpuan nila ang bangkay ng biktima kaya agad na nagsagawa ng follow up operation ang mga ito upang madakip ang suspek.