Dagdag kontribusyon sa SSS, iaakyat sa SC

Wala pang dapat ipa­ngamba ang mga kasalukuyang naghuhulog sa Social Security System (SSS) na tataas ang kanilang kontribusyon dahil maaaring makara­ting ang usaping ito sa Korte Suprema kapag nagdagdag ng singil ang SSS sa Mayo.

Sa press briefing sa Kamara kahapon, hindi isinara ng mga militanteng grupo ang kanilang pintuan na labanan ang plano ng SSS na magdagdag ng kontribus­yon na aabot sa 1.5% sa Mayo para matakpan ang P1,000 increase sa pensyon ng mga pensyonado ng SSS.

Ayon kay Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate, bagama’t nagsaya ang mga ito na nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resolusyon para madagdagan ang pensyon ng mga mi­yembro ng SSS, hindi katanggap-tanggap naman aniya na dagdagan ang kontribusyon ng mga miyembro ng SSS at ng kanilang mga employers.

“Hindi tayo natutuwa na magdagdag kontribusyon na naman ang mga miyembro ng SSS para pondohan itong dagdag pensyon. Kami sa Makabayan ay naniniwala na hindi panahon na mangolekta ng dagdag kontribusyon ngayon,” ani Zarate.

Umento sa kontribusyon, bawal — Drilon

Mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga miyem­bro ng Social Security System (SSS), tulad ng umento sa pensyon, kung ito ay manggagaling sa bulsa rin ng mga miyem­bro, ayon kay Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon.

“The SSS is not allowed to raise the premium rates so it can increase benefits,” giit ni Drilon na dating nagsilbing mi­yembro ng board ng SSS bilang kalihim ng Department of Labor and Employment (DOLE) noong Cory administration.

Ginawa ng senador ang pahayag matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang P1,000 umento sa pensyon ng 2.1 milyong pensyonado ng SSS simula sa Pebrero. Gayunman, inaprobahan din nito ang 1.5% umento sa kontribusyon ng 34 na milyong miyembro ng SSS simula sa Mayo.

Ang hakbang na ito, ayon kay Drilon, ay labag sa Section 4 ng Republic Act 8282.