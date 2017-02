CPP/NPA dedma sa ‘all out war’ ni Digong

Dedma ang Communist Party of the Philippines/New People’s Army (CPP/NPA) sa ‘all out war’ ni Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ang mag­kabilaang pagbawi sa unilateral ceasefire.

Kinumpirma rin kahapon ni National Democratic Front of the Philippines (NDFP) chief negotiator Fidel Agcaoili na natanggap na nila ang written notice mula kay Peace Adviser Sec. Jesus Dureza hinggil sa termination ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Sinabi ni Agcaoili na hindi na ito bago para sa CPP/NPA dahil ilang pangulo na rin ang nagdeklara ng all out war sa kanilang hukbo mula pa kina dating Pangulong Joseph Estrada kaya nabuo ang Visiting Forces Agreement (VFA) at dating Pangulong Corazon Aquino noong 1987 kung saan naganap ang Mendiola Massacre.

Bagama’t wala umanong nakalagay sa written notice patungkol sa pormal na pagbawi sa peace talks, iginiit ni Agcaoili na itinutu­ring nilang pahayag na rin ito ng gobyerno ng pag-terminate sa peace negotiations.

Security cluster pulungin na!

Hiniling ni House committee on national defense and security senior vice chairman Ruffy Biazon, hindi malayong sumiklab ang giyera dahil bukod sa pag-terminate sa peace talks ay binawi na rin ng Pangulo ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

Kailangang mayroon nang malinaw na programa ang security clusters kung papaano tutugunan ang mga problemang ito sa lalong madaling panahon para maprotektahan ang interes ng mamamayan.

‘Back channeling’

Pabor si Defense Secretary Delfin Lorenzana na idaan sa ‘back channeling talks’ ang pakikipagnegosasyon ng pamahalaan sa CPP-NPA-National Democratic Front (NDF).