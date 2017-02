Corruption sa Duterte gov’t, buhay na buhay — Poe

Sa gitna ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na gaya ng droga ay galit din siya sa corruption, tahasang sinabi kahapon ni Sen. Grace Poe na buhay na buhay ang corruption sa gobyerno ngayon.

Sinabi ito ni Poe nang hingan ng reaksyon sa pagbabalik sa bansa ni retired police colonel Wally Sombero, ang diumano’y middleman ni Macau gambling tycoon Jack Lam.

“Corruption is alive and well. Even in this administration, there are still people protecting each other’s friends and interests,” diin ni Poe.

Si Sombero ay nakatakdang humarap sa imbestigasyon ng Senate blue ribbon committee bukas (Pebrero 16) hinggil sa bribery scandal sa BI.

Si Sombero umano ang nagbigay ng P50 milyon kina dating BI associate commissioners Al Argosino at Michael Robles sa isang restaurant ng City of Dreams noong Nobyembre 2016 kapalit ng paglaya ng 600 Chinese na empleyado ni Lam sa Fontana Resort and Casino sa Clark, Pampanga na inaresto dahil sa ilegal na pagtatrabaho sa bansa.