Condom sa iskul, haharangin talaga

Desididong haragin ng mga public school teachers ang balak ng Department of Education (DepEd) at Department of Health (DOH) na mamudmod ng libreng condom sa mga public schools bilang bahagi ng ‘sexuality education’ sa mga kabataan.

Ayon sa grupong Teachers’ Dignity Coalition (TDC), siguradong maliligaw ang murang isipan ng mga estudyante para subukan ang pakiki­pagtalik dahil sa malisyosong promosyon ng condom na isang proteksyon sa sexual intercourse.

“Kapag nagbigay tayo ng world map matututo sila sa geography. Kung periodic table of elements, magpapaligsahan sila sa chemical symbols.

‘Pag nagbigay tayo ng bola, magyayaya sila ng friends para maglaro ng basketball.

Kung chess board o scrabble ang ibibigay natin, magtatawag sila ng mga kaklase para mag-enjoy gamit ang mga ito. Paano kaya kung magbibigay tayo ng condom?” pa-intrigang pagtatanong ni Benjo Basas, national chairperson ng TDC.

Giit ni Basas, kaisa ang mga guro sa hangarin ng gobyerno na tulungan ang estado at ang publiko para masawata ang paglaganap ng HIV/AIDS at iba pang sexually transmitted disease (STD), pero hindi umano sa diskarteng guro ng DepEd at DOH lalo na ang pamamahagi ng condom sa mga estudyante.

“Ang ayaw lang naman namin dito ay parang magiging katatawanan o mag-stimulate ng curiosity in a bad manner ang usaping ito. It’s not being backward or conservative, ilagay lang natin sa ayos,” dagdag pa ni Basas.