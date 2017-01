Condom sa health center, hindi sa school

By Bernard Taguinod

Kung may lugar na dapat ibuhos ng Department of Health (DOH) ang kanilang mga condom ay sa mga health centers sa apat na sulok ng bansa at hindi sa mga eskuwelahan lalo na sa mga high school.

Ito ang pagkontrang ginawa ng chairperson ng House committee on population and family Relation na si Laguna Rep. Sol Aragones ukol sa plano ng DOH na mamigay ng condom sa mga eskuwelahan upang maiwasan ang teenage pregnancy at Human Immunodeficiency Virus (HIV).

“Unang-una, naniniwala ako na ang condom ay dapat sa health center at hindi sa eskwelahan,” ani Aragones lalo na kung walang isinasagawang counseling o sex education sa mga kabataan.

Aminado si Aragones na mahigit isang milyong kabataan na edad 15-anyos hanggang 19, ang nabubuntis nang maaga dahil sa mga impluwensya sa kanilang kapaligiran.

Bukod dito, pabata nang pabata na rin aniya ang nahahawa sa HIV kaya alam umano nito ang pinanggagalingan ng DOH subalit hindi aniya sagot sa problemang ito na idiretso sa eskuwelahan ang mga condom.