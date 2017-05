CONCERT NI ALDEN, SAID NA SAID NA ANG TICKETS!

Two weeks na lang at concert na ni Alden Richards sa KIA Theatre, ang Upsurge. At si Maine Mendoza nga ang isa sa mga guests niya.

Marami ang nagtataka kung bakit wala man lang daw promo or further announcement to promote the show being a solo concert ng Pambansang Bae.

Maraming press din ang nagre-request ng complimentary tickets para i-cover nila ang nasabing concert, pero parang deadma ang production.

May nakausap kami na involved sa production ng concert, na nagsabi na papano pa raw nila ipo-promote ang concert eh wala na nga silang maibentang tickets dahil noon pa raw unang in-announce nila ang concert ni Alden, sold out na agad ang tickets.

Namomroblema nga raw sila kung saan ipupuwesto ang mga camera nila dahil puno ng mga upuan ang venue.

Well, dapat pala ay sa Araneta nila ginawa ‘yan. Kaya pinag-isipan daw nila na gawing ng 2-nights ang concert. Bonggang bongga, di ba?

Iba kasi talaga kapag mabait ang isang artista, lalo na sa mga fans. Hindi katulad sa nasaksihan namin na artista na sumikat lang ng kaunti ay yumabang na at nagka-attitude agad. Ayun, Laocean Deep na.