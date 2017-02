CODENAME: SUPERMAN

Galing kay ‘Superman’ ang lahat ng order ng pagpatay na isinakatuparan ng Davao Death Squad (DDS). Sino si ‘Superman’? Wala umanong iba kundi si dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte na ngayon ay nakaupong ika-16 na Pa­ngulo ng Republika ng Pilipinas.

Ito ang nilalaman ng sinumpaang 12-pahinang affidavit ni retired SPO3 Arthur Lascañas na napasakamay ng VERA Files. Pirmado at naka-notaryo na may petsang Pebrero 19, 2017 ang naturang affidavit.

Tulad ng nauna na niyang pahayag noong nakaraang linggo, sinabi ni Lascañas na, “[the squad initially targeted] drug addicts, drug pushers, snatchers, hold-uppers and other criminals.”

“Later on, however, we were ordered by Ma­yor Duterte to go after and kill his personal and political enemies,” pagpapatuloy nito. “We became like hired killers who killed not only criminals but innocent people.”

Sa affidavit ni Lascañas, tinawag nitong “tip of the bloody iceberg” pa lang ang ibinunyag niya kamakailan na tatlong murders, masaker ng isang buong pamil­ya at pagpapasabog ng mga Muslim mosques sa Davao na direkta umanong iniutos ni noo’y Mayor Duterte.

“The decision to erase and kill the entire family was cleared by ‘Superman,’ which was the code name our group gave to Mayor Duterte,” sabi nito sa kanyang affidavit.

Hiningan umano ng reaksyon si Communications Sec. Martin Andanar patungkol dito ngunit ini-refer ang VERA Files kay presidential spokesman Ernesto Abella.

Walang mga petsa

Habang idinidetalye ni Lascañas kung paano nag-o-operate ang DDS at ang detalyadong pagsasakatuparan nila ng kanilang misyon – paano pinapatay at inililibing ang mga biktima – kapuna-puna naman na walang mga petsa ang binanggit na mga pamamaslang.

Pero tinitiyak nito na ang ibinunyag na killings sa affidavit ay “most significant killings” na personal niyang isinagawa, kasama ang ilang tinukoy na mga kasama.

Paano nagsimula ang DDS?

Sa kwento ni Lascañas, pagkapanalo umano ni Duterte bilang alkalde ng Davao City noong 1988 ay agad nitong bi­nuo ang isang Anti-Crime Task Force na ipinahawak sa “very close friend” nitong si Maj. Macasaet. Kinuha umano siyang isa sa miyembro nito.





Ikinasiya umano ni Duterte ang pagbagsak ng crime rate sa lungsod kaya naman nagsimula diumano itong bumuo ng mga liquidations squads.

Sa isang raid diumano sa bahay ng isang kilalang drug pusher na si ‘Tancio’ nabuo ang pangalan ng DDS. Sa orihinal na plano ay binalak umano nilang palitawin na New People’s Army (NPA) ang nagtumba kay Tancio sa pamamagitan ng pag­lalagay sa bangkay nito ng mensaheng, “Wag pamarisan mga salot ng lipunan.”

Pero isa umano sa grupo ang nagprotesta sa paggamit sa NPA na tiyak umanong papalag at ikakainis ito ng alkalde (Duterte). “So Asentista and Lanay inserted another name – the Davao Death Squad,” ani Lascañas.

“I know it’s not enough to say sorry, but I am truly sorry for what I have done and I am ready to face the consequences of my action,” pagtatapos ni Lascañas.