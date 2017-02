COCO, HARI PA RIN NGAYONG 2017!

Nitong January 2017, nananatiling nangu­nguna sa buong bansa ang ABS-CBN dahil mas maraming mga manonood mula sa urban at rural homes ang nagpakita ng suporta sa mga ­programang nagbibigay inspirasyon at nagpapa­laganap ng aral at pagmamahal.

Nakapagtala ang Kapamilya network ng ­average audience share na 44% o walong puntos na mas mataas kumpara sa 36% ng kalaban, base sa datos ng Kantar media.

Hindi nagpahuli ang ABS-CBN sa top 20 most watched programs sa bansa dahil 15 dito ay mula sa Kapamilya network. Numero uno sa listahan ang FPJ’s Ang Probinsyano ni Coco Martin, na may ­average national TV rating na 37.2%.

Sumunod ang reality-talent program na Your Face Sounds Familiar Kids, kung saan tampok ang pinaka-cute at talented Kapamilya child stars, na may 35.2%. Naging patok din ang mga aral sa Wansapantaym sa pagtala nito ng 30.1%.

Nakakuha naman ng national TV rating na 30% ang MMK sa patuloy nitong pagbibigay ng ­inspirasyon at pag-asa sa pamamagitan ng pagpa­pakita ng mga totoong kwento ng mga ­Pilipino. Agad din naging patok ang My Dear Heart na ­nakapagtala ng 28.5%.

Kasama rin sa top 20 ang TV Patrol (28.8%), Magpahanggang Wakas (25%), Home Sweetie Home (24.9%), Goin’ Bulilit (23.1%), A Love to Last (22.7%), TV Patrol Weekend (18.6%), Ipaglaban Mo (17.7%), Minute to Win It Last Man Standing (17.7%), Doble Kara (17.4%) at It’s Showtime (16.8%).

Samantala, namayagpag ang ABS-CBN sa lahat ng time blocks, partikular na sa primetime (6PM-12MN), kung saan nakakuha ito ng 47%, 11 puntos na lamang kumpara sa kalaban na may 36%.

Samantala, ang ABS-CBN din ang naghari sa iba pang lugar sa bansa noong Enero. Sa Total ­Balance Luzon, nagtala ang Kapamilya network ng average national audience share na 46% kumpara sa kalaban na may 39%; sa Total Luzon sa pagrehistro nito ng 40% kumpara sa kalaban na may 38%; sa Total ­Visayas na may 51% kumpara sa 32% ng ka­laban, at Total Mindanao na may 52% laban sa 31%.