COA: Soli mo ‘yung P1M, Dureza!

Pinasosoli ng Commission on Audit (COA) kay Presidential Adviser on Peace Process Jesus Dureza ang may halos P1 milyong allowance na ipinamahagi nito sa mga kawani ng Mindanao Economic Deve­lopment Council (MEDCO) matapos mapatuna­yang walang basehan ang pagpapalabas ng pondo at hindi inaprubahan ng Department of Budget and Management.

Ayon sa COA, final and executory na agad ang kanilang desisyon kaya naman obligado si Dureza at mga empleyado ng MEDCO na isoli ang natanggap na kabuuang P456,000 para sa staple food assistance at P540,000 amelioration allowance.

Sa isang statement, inako naman ni Dureza ang responsibilidad sa pagbabalik ng nasabing halaga. Aniya, sa oras na makabalik siya mula sa peace talks sa Roma ay ibabalik niya mismo ang nasabing pondo sa COA.