CLIPPERS TAOB SA LAKERS

LOS ANGELES – Parehong kulang sa tao dahil sa injuries ang Lakers at Clippers.

Nang magtagpo ang dalawa nitong ­Christmas Day sa Los Angeles, kailangan may manalo. ­Patibayan na lang ng tuhod.

Sa dulo, nakagawa ng paraan ang Lakers para ­putulin ang 11-game losing streak sa karibal na C­lippers sa bisa ng 111-102 panalo.

Umiskor ng tig-19 sina Nick Young at Timofey Mozgov para sa Lakers. Nagdagdag ng tig-14 mar­kers din sina Lou Williams at D’Angelo Russell.

Hindi pa tinalo ng Lakers ang co-tenants nila sa Staples Center sapul noong opening night ng 2013-14 season.

Absent ang pambato ng Clippers na sina Blake Griffin at Chris Paul dahil sa injuries, nanalo ang Lakers sa likod ng season-high seven scorers na may double digits.

“It felt good to get this one back home,” ani L­akers coach Luke Walton.

Naiwan sa halftime ang Lakers bago umarangkada para magpundar ng 18-point lead sa third ­quarter tungo sa pangalawang panalo sa 14 na laro. Nilista rin nila ang 22nd win kapag Pasko, pinantayan ang NBA record ng Knicks.

May tig-22 points sina JJ Redick at Jamal Crawford sa Clippers, tumapos si DeAndre Jordan ng ­se­ven points, 10 rebounds at career-high six assists.