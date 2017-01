CLEAR IT: Mister at karelasyon niya ano ang puwede kong ikaso?

Dear Attorney Claire,

Magandang araw po.

Ako po ay isang OFW na kasalukuyang nakatira sa Dubai kasama ang aking anak. Ang asawa ko rin po ay dito rin nagtatrabaho. Nagkaroon po kami ng problema last 2015.

Umalis po siya ng bahay dahil maghihiwalay na raw po kami. ­Hinayaan ko po sa pag-aakalang nagpapalipas lamang ng sama ng loob at sabi ay hahanapin daw ang sarili. Nalaman ko na lang po na meron siyang karelasyon na babae itong May 2016. Bumalik na po ng Pilipinas ang babae sa takot na ipakulong ko sila dito.

Ang tanging ebidensya ko ay mga litrato nila, couple tattoo at text messages nila na umaming ­meron nga silang relasyon.

Ano po ang mga puwede kong ikaso sa kanila? May karapatan po ba akong i-demand na hingin ang kalahati ng sahod ng asawa ko as financial support sa aming mag-ina? Gusto ko pong pagbayaran nila ang ginawa nilang panloloko sa akin at i-insist ang karapatan ko bilang legal na asawa. Gusto ko pong siguraduhin na hindi masusustentuhan ng asawa ko ang kabit niya.

Ano po ang mga dapat kong gawin? Ano po ang kasong puwede kong isampa. Sana po ay magaba­yan niyo ako.

Maraming salamat po.

Gumagalang,

M.N.N.

Dubai, UAE

M.N.N.

Bilang legal na asawa ay marami kang karapatan at kasama na rito ang pagdemanda sa kanya dahil sa kataksilan niya at ang paghingi ng suporta para sa iyo at sa anak mo.





Ang magiging hadlang lang naman ay hindi mo sila masasampahan ng kaso rito sa Pilipinas ayon sa ating batas dahil ginawa nila ang krimen sa ibang bansa at walang jurisdiction ang korte natin sa mga krimeng nagawa sa ibang bansa.

Kung sakali na nahuli silang gumagawa ng krimen tulad ng concubinage dito sa Pilipinas at ikaw naman ay may mga testigo na nagsasama sila bilang mag- asawa rito ay masasampahan mo sila ng kasong concubinage at RA 9262 o Violation against Women and Children kahit nasa ibang bansa ka pa. Gumawa lamang ng Salaysay at ipa-consularized sa Office of the Consul o Philippine Embassy at isama mo ang mga salaysay ng mga witness mo.

Maaari ka rin magsampa ng Petition for Support laban sa asawa mo at umuwi ka na lamang sa Pilipinas kapag ito ay naka-schedule na para sa pre-trial conference at hearing sa korte.

***

Kung may katanungan pa ay tumawag ­lamang sa 410-7624 o 922-0245 o mag- email sa attorneyclaire2015@gmail.com