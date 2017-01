Claims ng Martial Law victims, iniipit

Binatikos ng grupong Samahan ng Ex-Detai­nees Laban sa Detensyon at Aresto (SELDA) ang anila’y pandi-delay ng Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) sa compensation ng libu-libong Martial Law victims.

Ayon kay Marie Hilao-Enriquez, chairperson ng SELDA, halatang hinaharang ng HRVCB ang distribusyon sa claims ng mga biktima ng Martial Law dahil pinahahaba pa ang proseso.

Malinaw aniya sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat maibigay ang partial na claims ng mga naunang sumalang sa pro­seso ng claims board sa loob ng 60-araw o hindi lalagpas sa dalawang buwan.

Pero base sa pahayag ni HRVCB chair Lina Sarmiento, sa second quarter pa ng taon sisimulan ng claims board ang partial distribution sa compensation ng mga Martial Law victims.

“No less than President Rodrigo Duterte instructed the board to render partial distribution of claims within 60 days. The HRVCB should stop making lame excuses and do their work,” giit ng grupong SELDA.