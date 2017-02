CJ Sereno: Panatilihing buhay ang hustisya sa bansa

Nanawagan si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa lahat ng ahensiya ng pamahalaan na magtulungan para mapanatiling buhay ang hustisya sa bansa.

“It takes more than one agency to deliver justice alone. We need the help of each other to make justice come alive. Let us not fail our people,” bahagi ng talumpati ni Sereno sa ginanap na launching ng Justice Sector Reform Programme: Governance in Justice (GOJUST) sa Manila Hotel.

Sinabi pa ni Sereno, kung gusto talaga na­ting magtagumpay ang ipinatutupad na reporma sa sektor ng hudikatura dapat tayong magkaroon ng pananagutan sa mamamayan.

Tiniyak ni Sereno na hindi bibiguin ng hudikatura ang mga mamamayan kaya nanawagan siya sa Department of Justice (DOJ), Department of Interior and Local Government (DILG) at sa mga ahensyang nasa ilalim ng kanilang pa­ngangasiwa, kasama na ang Philippine National Police (PNP) na makiisa sa layunin na mareporma ang hustisya.

Nabatid na ang GOJUST ay isang joint initiative ng Supreme Court, DOJ at DILG, kasama ang European Union.