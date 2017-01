Cirrhosis (3)

Cirrhosis

Ano ginagawa ng atay? Ano ang sakit na cirrhosis? May kinalaman ba ang alak dito? Puwede bang ibalik ang dating kalusugan ng atay kapag tinigilan ang pag-inom? — Boboy ng Pasay City.

Masarap uminom ng alak lalo na kapag may handaan o kasama ang barkada o pamilya. Hindi nakapagtataka na marami ang maiinom ngayong Pasko at New Year dahil sa dami ng handaan at party na pinupuntahan.

Subalit kapag inabuso ang pag-inom ng alak, hindi maganda ang naidu­dulot nito sa katawan. Isa sa masamang epekto nito ay cirrhosis. Ito ang pagkakapilat ng atay dahil sa sobrang alak o sakit tulad ng hepatitis.

Ano nga ba ang silbi ng atay? Importante ito dahil tinatanggal nito ang masamamang bagay sa katawan. Nililinis nito ang dugo at gumagawa rin ito ng mga vital nutrients na kailangan natin.

Kapag napinsala ang atay dahil sa alak o sakit, inaayos nito ang sarili at nagkakaroon ng scar tissue o peklat. Kung marami na ang peklat, hindi na gumagana ng maayos ang atay at magkakaroon ang pasyente ng nakamamatay na komplikasyon. Decompensated cirrhosis ang tawag dito.

Hindi na maibabalik ang dating kalusugan ng atay kapag sinira ito ng alak. Pero kapag maagang nakita ang sakit at ginamot agad ang dahilan nito, mababawasan ang pinsala sa atay.

Ano ang sintomas ng cirrhosis? Lahat ba ay nakakaranas ng sintomas? — Manny ng Antipolo City.





Kadalasan walang sintomas ang cirrhosis hanggang malala na ang sakit. Maaring makaranas ng pagkapagod at maging duguin o madaling magkapasa. Kumakati ang balat, naninilaw ang mata at balat (jaundice) at dumarami ang tubig sa tiyan. Bukod dito, walang ganang kumain ang pasyente, nagsusuka, namamaga ang binti, mababa ang timbang, inaantok, nalilito at hindi makasalita ng maayos. Maaring mamula ang palad ng kamay at lumaki ang dibdib ng lalaki.

