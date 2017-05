Cimatu bagong DENR secretary

Nagtalaga na si Pa­ngulong Rodrigo Duterte ng bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) kapalit ng hindi na-confirm ng Commission on Appointments (CA) na si dating Sec. Gina Lopez.

Ang iniluklok ni Pangulong Duterte na kapalit ni Lopez ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol ay si dating Ambassador Roy Cimatu.

“Let us put an end to all speculations,” ang umano’y pahayag ni Pangulong Duterte kasunod ng pag-anunsyo ng appointment sa ex-Army General at Ambassador Roy Cimatu bilang bagong Environment Secretary.

Kinumpirma rin ni Special Assistant to the Presidential Secretary Christopher ‘Bong’ Go ang appointment ni Cimatu na kamakailan lamang ay itinalaga rin ni Duterte na Special Envoy sa Middle East.

“Opo Cimatu, new DENR,” ayon sa text message ni Go sa media nang beripikahin ang impormasyon.

Maging ang tanggapan ng Executive Secretary ay kumumpirma ng impormasyong pagtatalaga kay Cimatu sa DENR.