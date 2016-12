CHUBIBO!: Tinawag na Bading — Gaganti?

Ayon sa isang kilalang kolumnista, bago umalis sa Pilipinas si dating US Ambassador Philip Goldberg – ang kano na tinawag ni Pres. Rodrigo Duterte na ‘bading’ – nag-iwan siya diumano ng plano para mapaluhod at mapagbitiw ang pangulo ng Pilipinas.

Ito ay sa pamamagitan ng ilang paraan:

Ang pagpayo sa mga pinuno ng Japan, Vietnam, Cambodia and Laos na mapanganib ang ma­ging kasama sa negosyo ang Pilipinas.

Ang pagpapalawak ng pakinabang sa US military ng mga bansa sa ASEAN – puwera ang Pilipinas.

Ang pagbraso sa mga karatig-bansa natin para bawasan ang kanilang pakikipag-negosyo sa Pilipinas.

Ang pagpapalalim ng pakikisama at ugnayan ng Amerika sa mga lider ng oposisyon, sa ating militar at kapulisan, at sa mga lider ng rehiyon na may pangangamba kay Duterte.

Ang pagbulgar ang mga kasong korapsyon sa bagong administrasyon at ang mga kapalpakan ni Duterte.

Ang pag-akit sa mga mahihirap para pumanig sa oposisyon – ang ‘susi’ sa paglutas ng kahirapan, edukasyon at kakulangan ng matitirhan.

Ang paggamit ng media para ibulgar ang tunay na pakay ni Duterte – ang maging kaanib ng Pilipinas ang China at Russia.

Dagdag ni Goldberg, kailangang paghati-hatiin at intrigahin ang mga kapartido ni Duterte.





Napansin niya na marami sa kakampi ni Duterte ay tutol sa pagkalas ng Pilipinas sa pagkakaibigan nito sa Amerika at sa pagiging malapit ni Duterte sa mga grupong kaliwa.

Masama palang ma­galit ang bading.

***

Masama ring mapikon ang Amerika. Pakiramdam ng mga lider niya na hindi magkakamali kailanman ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo.

Ganern? Nang maisipan ng dating US President George W. Bush na giyerahin si Saddam Hussein, lider ng dating maa­senso at progresibong Iraq, ang kaniyang dahilan ay pagkat ang bansa ay 1) may weapons of mass destruction, 2) ka-alyado si Saddam ng mga teroristang Al Quaeda. So… binomba ang Iraq, maraming napatay – kabilang na si Saddam. Na­ging isang napakahirap na bansa at Iraq.

Ang Amerika? Walang natuklasang 1) weapons of mass destruction, 2) anumang ugnayan si Saddam sa Al Quaeda.

Parehong istorya din sa Libya.

Ang Pilipinas na kaya ang susunod na ‘pagkakamali’ ng Supercop ng mundo?

***

Habang nagdurusa ang mga biktima ng bagyo sa Bicol, nagdurusa si Vice President Leni Robredo at ang kaniyang staff sa pagpapaliwanag kung bakit nasa New York siya at nagbabakasyon… at hindi sa piling ng mga kababayan niya.

***

Huling hirit. Sana’y matupad ang lahat ng pangarap nyo sa 2017. Happy New Year!