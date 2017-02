CHUBIBO!: Tarantini ang mga TNT

Mula nang maupo bilang US President si Donald Trump, litung-lito ang mga naninirahan sa America.

Hindi kasi gaanong malinaw ang mga kautusang pinalalabas ng bagong pangulo.

Noong isang linggo, inanunsyo na ipagbaba­wal na ang pagpasok ng mga refugees sa America mula sa 7 bansa… lahat bansang Muslim: Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia at Yemen.

Sabay higpit na rin daw sa lahat ng greencard holders, saan mang bansa nanggaling, na pabalik na sa America.

Ito’y nagdala ng kaba sa mga Pilipinong greencard holders na pauwi na sa America mula sa kanilang Pamaskuhang bakasyon sa ‘Pinas.

At nagdulot ng kakaibang nerbyos sa halos 271,000 na mga Pilipino na nasa America nang walang papeles – o ang binansagang “TNT”… tago nang tago.

Parang tsunami na bumuhos ang mga tanong sa kawawang mga kababa­yan natin.

“Paghahanapin ba kami ng awtoridad?”

“Isusumbong kaya kami ng mga kapwa-­Pilipino?”

“Posas agad at derecho sa eroplanong tungong ‘Pinas na ba ito?”





“Pa’no na ang mga anak naming pinanganak dito at US citizens?”

Maraming abogado ang nag-alok ng kanilang libreng tulong.

Marami ring mga abogadong mapagsamantala na nagsilabasan at nakaamoy ng pagkakakitaan.

Sana’y mapaliwanag ng ating pamahalaan ang mga kailangang gawin ng mga “TNT” para iwas-perwisyo at sakit ng ulo.

***

Hula who. Dapat parusahan ang ilang mga taga-showbiz na nag-a-upload ng malaswang video sa internet. Ginagawa para pag-usapan sila – nananalanging ito ang siyang bubuhay sa kanilang naghihingalong karir.

Ang tinuturing ko ay ang kissing video ng isang komedyanteng beki na mukhang tomboy na may pormang napabayaan sa kusina. May kalaplapan na kapwa-lalaki at obvious na alam niyang may phone camera na saksi sa lahat ng aksyon. Matagal na laplapan, nakakasukang laplapan. Ban na ‘yang lintek na ‘yan sa mundo ng showbiz.

Pangit. Ang ginawa… at ang gumawa.

***

Huling hirit. Sino ba talaga ang “troll”?

Ang troll ay Ingles na kataga para sa mga bayarang tao (o, ginagamit lang ang ngalang iba) para magkalat ng mali o nakakasirang impormasyon sa internet tungkol sa kanilang kalaban.

Sa atin sa kasaluku­yan, ‘yan ang akusasyon na binabato ng mga kampi sa ating presidente laban sa mga kontra kay Duterte. Siya ding buwelta ng mga galit kay Duterte laban sa mga loya­lista ng presidente.

Madaling mabuking ang isang troll:

1. Ang tunay niyang pangalan ay never ginagamit.

2. Matigas ang ulo at hindi kailanmang aamin ng pagkakamali.

3. Walang binibigay na telepono o address kung saan siya makokontak.

***

Pasyalan n’yo naman ang aking Facebook page: http://www.facebook.com/chubiboDENNIS.