CHUBIBO!: Kulong kung kulong

Dalawang taon na ang nakakalipas mula nang naganap ang ­madugong Mamasapano ­massacre kung saan 44 na mata­pang nating Special ­Action Force (SAF) troopers ang napaslang.

Namatay ng walang saysay dahil sa isang ­salita: koordinasyon.

Pumasok ang mga tropa ng SAF sa ­teritoryo ng Moro Islamic and Liberation Front (MILF) para arestuhin at dakipin ang teroristang si ­Zulkifli Abdhir – mas kilala sa nga­lang Marwan - na pinaghahanap ng US at may reward money na $5-milyon.

Walang koordinasyon – inilihim sa mga bosing ng SAF 44 ang misyon: sina DILG Sec. Mar Roxas at PNP Officer-In-Charge Gen. Leonardo Espina. Ang hinayaang mamahala ay si PNP Chief Alan Purisima na suspindido ng Ombudsman nu’ng panahon ng operasyon.

Walang koordinasyon – hindi pinaalam ang ope­rasyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) kaya simula’t sapul ang pagsaklolo sa SAF troo­pers, kung magipit, ay nalagay sa napakalaking panganib.

Walang koordina­syon – nilihim sa ating Peace Panel at sa MILF ang ope­rasyon, labag sa ceasefire agreement na umiiral noong mga panahong iyon.

Ang mga may sala sa kapalpakan at kakula­ngan ng koordinasyon?

Ayon sa report ni Gen. Benjamin Magalong, hepe ng PNP CIDG, si Presi­dent Noynoy ­Aquino, PNP chief Alan Purisima, at SAF chief Getulio Nape­nas ang kailangang managot sa pagpaslang sa SAF 44 commandos.

Isa pang malaking katanungan?

Nang napatay si ­Marwan ng ating tropa, ang kaniyang daliri ay pinutol at madaliang pinadala sa FBI para makumpirma ang identification. Bakit hindi sa NBI? Walang tiwala?





O, utos ba ito ng mga kasabwat? Bahagi kaya ng kondisyon para makamit ang $5-milyon ­reward money?

Obligasyon ng pamahalaan na hukayin ang katotohanan sa Mama­sapano.

At ‘pag natuklasan na, pairalin ang hustisya – kulong kung kulong.

***

Hula who? Ang sikat na celebrity na may syotang doktor na may ­malaking iskandalong kinasangkutan… ay may cancer. Kawawa. Ang milyones ng celebrity ay walang kuwenta, walang magawa sa kaniyang malungkot na kalagayan.

***

Huling hirit. Noong araw, ‘pag may anak sa pamilya na nahihilig sa pagpipinta… ang hirit agad ng magulang: mas nanaisin pa ­naming maputulan ka ng kamay kaysa hayaan kang maging pintor. Mukhang hindi na ngayon. Napa­syal ako noong Martes sa art exhibit ni Edwin Wilwayco, napaka­galing na Pilipino artist. Kakaumpisa pa lang ng exhibit, halos lahat ng kaniyang paintings ay nabenta na. Ang isang nakita’t nagustuhan ko ay nagkakahalaga ng P500,000. Bulong ko sa sarili: ibibili ko bukas na bukas ang mga anak ko ng pintura at canvas.