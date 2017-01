CHUBIBO!: Hindi santo si Obama

By Dennis Garcia

Maayos ang dating niya sa telebisyon.

Magaling hulihin ang loob ng ordinaryong mga tao. May pasayaw-­sayaw, may pakanta-­kanta.

Mukhang ni ­langgam ay hindi niya kayang saktan.

Tuloy, kinaawaan siya ng maraming Pilipino nang maulanan ng kaunting mura mula kay Pres. Rodrigo Duterte.

Ang malungkot, ang lahat nito ay pakitang-tao lamang.

Sa totoo lang, si US President Barrack Obama ay isang malupit na nilalang.

Noong nakaraang taon, nagpakawala ang administrasyong Obama ng 26,171 na bomba. Halos 72 bomba araw-araw. O tatlong bomba kada – 24 oras araw-araw.

Bagaman ang kadalasang biktima ay ang ­Syria at Iraq, binomba rin ang Afghanistan, ­Libya, Yemen, Somalia at ­Pakistan. Pitong bansa kung saan ang karamihan ay Muslim.

Paborito ni President Obama ang ‘drone strikes’ – o mga mala-eroplanong bomba na remote control ang pag-­piloto… pati, pagpatay.

Gagamitin lamang dapat ang mga drones sa Afghanistan at Iraq, pero ginamit na rin sa Pakis­tan at Yemen.

Ang pinakawalang drone strikes ni Obama ay sampung beses na mas marami kaysa noong panahon ni George W. Bush.





At bait na bait kayo kay Obama?

***

Pinagpa-planuhan ­siyang patalsikin ng mga elitista, mga kurap na opisyales at drug lords na nabawasan ng ­‘raket’… pero tuloy pa rin ang malasakit at serbisyo ni PDU30.

Simula January 1, 2017, mas malaki na ang iuuwing suweldo ng teachers, health ­workers, soldiers, policemen, at iba pang civil servants. Pangako ng administrasyong Duterte sa mga tao na pangunahing nag-aaruga at nagbabantay sa bansa.

“Napapanahon na at karapat-dapat lang na taasan na ang kanilang mga suweldo,” ayon kay President Duterte.

***

Pekeng Lider ng mga Fil-Am. Walang tigil ang natatanggap naming reklamo tungkol sa mga Fil-Am na pinagkakalat at pinapalabas na sila ang ‘boses’ ng mga Fil-Am sa America.

Prominente sa mga ito si Loida Nicolas-Lewis na madalas na rumarampa sa US media at hinihikayat si Pres Rodrigo Duterte na magbitiw sa puwesto at ipaubaya ang posisyon sa kaniyang ‘manok’ na si Vice President Leni Robredo.

Matatandaan na si Lewis ay aktibong kuma­kampanya sa America para sa mga kandidato ng Liberal Party noong eleksyon.

Ang mga hinanakit ng maraming Fil-Am ay wala naman silang nakikitang masama sa pamamalakad ni Duterte. Wala rin silang naiisip na mas mabuting magagawa si Robredo.

Dagdag ng marami: “wala pa sa 70 ang mi­yembro ng organisasyon ni Loida Lewis… kaya, sino ang ‘naghalal’ sa kaniyang magsalita para sa amin?”

Kayo naman, hayaan niyo na mangarap si lola.