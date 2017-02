CHUBIBO!: Bastusan dahil sa utang

By Dennis Garcia

Ingat kayo kung may utang sa credit card na nabaon na sa limot.

May kaibigan akong may mapait na kuwento.

Tinawagan siya noong isang araw ng isang Sillano Law Office na naniningil diumano sa utang niya sa cre­dit card na 14 na taong nakatengga.

Dahil sa patung-patong na interes, lumobo na sa P2.1 milyon ang utang. Halos atakihin ang kaibigan kong beki.

Pinayuhan siya ng isang Ms. Suarez na okay kung ang orihinal na utang na P295,000 na lang ang kaniyang bayaran.

Pero kailangan munang magbayad ng P88,500 para maproseso ang mga papeles.

Pumayag ang kaibi­gan ko pero sinabing hindi niya kaya biglain.

Tinanong kung magkano ang makakaya. Sabi niya’y P5,000 muna.

Binigyan ni Ms. Sua­rez ng account number ng bangko kung saan dapat ideposito ang pera.

Sabi ng kaibigan ko na kailangan niya ng dokumento tungkol sa utang. At nakiusap na ‘wag na sana gumamit ng harassment.





Bigla siyang sinigawan ni Ms. Suarez, “Hoy, ‘wag na ‘wag mong gamitin ang salitang ‘yan sa akin. Baka gusto mong malaman ang tunay na ibig sabihin ng harassment.”

Mula noon, walang tigil na ang kung sinu-sinong tumatawag kay beki. Nagtataka siya na pati buong opisina ay up-to-date sa kaniyang giyera sa collection agency at sa mataray na si Ms. Suarez.

***

Hiningan ko nang payo ang kaibigan kong bise presidente sa isang malaking bangko.

Ayaw pabanggit ng pangalan niya pagka’t nakakagulat talaga ang aking natuklasan.

Ganito raw.

Sa simula ng inyong hindi pagbayad ng credit card, hindi kayo titigilan ng bangko sa pangungolekta. Tatawagan at susulatan kayo nang madalas.

Habang tumatagal na walang kabayaran, hi­git na magiging madalas ang pagkulit. Hindi nila bastang mababawas ang utang niyo sa pera niyong nakadeposito sa bangko – ito’y labag sa batas kung walang court order.

‘Pag umabot na sa sukdulang tagal ng paniningil, pinapasa ng bangko ang utang niyo sa collection agency.

Ang collection agency ay HINDI bahagi ng bangko. Binibili nila ang mga delinquent accounts sa murang halaga at sila na ang bahala sa diskarte ng pagsingil.

Pwera na lang kung panlilinlang ang pakay simula’t sapul, walang nakukulong dahil sa utang sa credit card. ‘Pag kinasuhan ka, tatanungin ka lang ng judge, “Magkano ang kaya mong bayaran buwan-buwan?”

Pero ang pinakamainam pa rin ay magba­yad ng utang. Anumang utang. Mababawasan ang kulubot niyo sa kakaisip sa mga Ms. Suarez ng mundo. Mahimbing pa ang tulog niyo.

***

Huling hirit. 11 buwan na lang at Pasko na. Plantsahan na naman ng credit cards.

***

Dennis D. Garcia

Strategy&Magic

