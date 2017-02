CHUBIBO!: Ano ba talaga, kuya?

By Dennis Garcia

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Noong isang taon, nabulabog tayo sa pasa­bog ng isang Edgar ­Matobato na si President Rodrigo Duterte diumano ang siyang nagtatag ng kinakatakutang Davao Death Squad (DDS).

Ayon kay ­Matobato, siya raw ay killer na ­sunud-sunuran sa mga utos ni Duterte na alkalde ng Davao City noon.

Si Matobato ay isang testigo na dinala ni Sen. Antonio Trillanes sa Senado para idiin si Duterte bilang ang may kinalaman sa maraming extrajudicial killings sa bansa – kung saan nagsisi­matayan ang mga drug pusher at user.

Kinontra naman ng isang pulis ang lahat ng bintang ni Matobato. Ang mamang pulis ay si SPO3 Arturo ­Lascañas.

Noong Lunes – si Lascañas ay bumaligtad at sinabing, 1) tala­gang may grupong Davao Death Squad, 2) tala­gang si Duterte ang namu­muno sa grupo.

Walang sorpresa – si Sen. Trillanes din ang nagdala sa kaniya sa ­Senado.

Masayang nag-react si Vice President Leni Robredo, “Tingin ko, makakatulong ang pagdinig sa pag-assess natin ng credibility ni Lascañas.”

Ale, ale… anong cre­dibility ang pinagsasabi n’yo? ­Sumumpa ang engot dati na pa­wang katotohanan ang isasalay­say niya. Nga­yon, susumpa ulit at kabaligtaran naman ang kuwento.

Talaga naman: nang magpasabog ng utak ang Diyos, may mga nahu­ling dumating.

***





Hula who. May isang anchor ang sikat na radio station na matagal na sa industriya ngunit hanggang ngayon ay mukhang mahina ang utak at loob. Dagdag dito, kadalasan siyang walang paninindigan. Nagbibitaw ng opinyon ngunit agad namang sinasalo ng mga katagang, “Hindi po ako nagmamarunong,” “Ewan, baka mali ako,” “Opinyon ko lang po.” Pare, kung ‘di mo kaya pa­nindigan… magbasa ka na lang ng balita. ‘Wag na magtangkang mag­bigay ng opinyon.

***

Huling hirit. Bumangga ang isang bus sa poste ng kuryente sa Tanay at 15 ang nasawi, kabilang na ang driver.

Nakasakay sa bus ang 58 estudyante ng Bestlink Colleges ng Novaliches at sila’y patu­ngong field trip.

Ang biyahe ay ­bahagi ng National Service Training Program at diumano’y may bantang hindi makakapasa ang mga estudyanteng hindi sasama.

Bakit pa kailangang lumayo ng 50 kilometro ganung maaari namang gawin ang programa nang mas malapit sa paaralan. May kinalaman kaya ang mula P2000 hanggang P3000 na sinisingil sa kada estud­yante para sa field trip?

Pansamantalang pinag­bawal ng Commission on Higher Education (CHED) ang mga field trip sa lahat ng kolehiyo.