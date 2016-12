CHUBIBO!: Abusadong kadilawan, sobra na!

Gusto ko sanang ma­ging “neutral” sa ­bangayan ng mga partidong politikal pero nakakangitngit naman ang asta ng mga kakampi ni Vice President Leni Robredo.

Walang patid ang negatibong mga pahayag sa mainstream at social media.

Isang halimbawa, kinakalat ng mga alipores ni VP ang katagang LENI LABAN.

Walang paliwanag anuman. Laban sa pagkatanggal sa trabaho? Laban pagka’t imahe niya ay mas may oras para mag-pose sa mga magasin kaysa magtrabaho? Laban kontra sa paglibing ni da­ting Presidente Ferninand Marcos? Laban pagka’t baka matalo siya sa recount? Laban kahit mali, kahit magdanak ng dugo?

Masigasig na kinakalat ang ganitong kaisipan: kung magpasya sa Enero ang Supreme Court na ibasura ang mga boto sa ARMM, isang nakatulong sa pagkapanalo ni Robredo laban kay dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, ang inihanda nilang kadahilanan ay pagka’t nabayaran ang justices.

Kung magpasya naman na ‘wag ibasura ang mga boto, ang inihandang dahilan ay pagka’t nagtagumpay ang hustisya at katotohanan.

Kawawang justices. Gulung-gulo ang mga pag-iisip pagka’t pina­ngunahan na naman.

Dapat supalpalin ng paratang na contempt ang mga nagmamarunong at ang abalang hinuhugis – nang wala sa lugar – ang magiging desisyon ng Supreme Court.

***

Kayang-kaya ng Amerika na sermunan ang Pilipinas pagdating sa maraming namamatay dahil sa giyera laban sa droga. Pero kung ang pinag-uusapan ay ang Mexico – kung saan mas marami pa ang napapatay araw-araw… kung saan ang mga drug cartel ay may private armies na may high powered guns na galing Amerika… kung saan nanggagaling ang malaking bahagi ng iligal na droga ng mga US citizens… tameme ang mga Kano. Hindi mapagsabihan man lang ang presidente ng Mexico.





Tayo naman. Binabanatan kaliwa’t kanan. Akala ata ay alipin pa rin ng Amerika ang Pilipinas. Hoy gising, Joe, 2016 na!

***

Api ang musikerong Pinoy! Alam ba n’yo na ngayo’y ipinagbabawal ng karamihan ng mga hotel at casino na magdaan ang mga musikero sa front entrance?

Bawal rin magpa-valet ng sasakyan – kung musikero.

Walang respeto ang mga lintik sa kakaibang galing ng bawat musi­kero… at sa naitutulong nila para makaakit ng mga customer.

Walang iniwan noong panahong may slavery pa sa Amerika: may sariling pinto ang mga itim sa mga restoran at opisina… at may nakalaang walang kuwentang puwesto sa bus.

Tigilan n’yo na, mga hinayupak kayo.

***

Huling hirit. Pagdasal natin na ang darating na Pasko ay may dalang ka­tapusan sa pagkahati-hati ng ating bansa. Katapusan sa kadiliman, kasuklaman at inis.

Merry Christmas po sa inyo at sa inyong mga minamahal.