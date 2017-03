CHR tutol sa pagbabalik ng ‘Oplan Tokhang’

Tinuligsa ng Commission on Human Rights (CHR) ang pagbabalik ng ‘Oplan Tokhang’ ng Philippine National Police (PNP).

Sa isang pahayag, sinabi ng CHR na hindi dapat ibalik ang marahas na Oplan Tokhang dahil ito ang sanhi ng pagkamatay ng maraming tao sa ilalim ng kampanya kontra droga.

“It should not continue bacause it has caused thousands to be killed without due process and many innocents have perished in the course of the campaign,” giit ng CHR.

Dapat din umanong ikunsidera ang resources at facility para sa mga susuko at mahuhuli sa kampanya, lalo pa’t hindi pa naman nareresolba ang kaso ng libu-libong nahuli noong unang ihataw ang Oplan Tokhang.

Sa halip na buhayin ang Oplan Tokhang, iminungkahi ng CHR kay Pangulong Rodrigo Duterte na maglatag ng mas epektibong kampanya para masawata ang illegal na droga sa bansa na hindi nakokompromiso ang buhay at seguridad ng mga Filipino.

“The Commission, as the conscience of the government, urges the government to continue the drug campaign without resorting to violence and to hold Oplan Tokhang in abeyance until the PNP has concretely introduced reforms and only after serious investigation extra-judicial killings has been made,” ayon sa komisyon.