CHR sinimulan na ang imbestigasyon sa ‘strip naked’ sa Cebu jail

Sinimulan na ng Commission on Human Rights (CHR) ang imbestigasyon sa kontrobersyal na pagpapahubad sa mga inmates ng Cebu Jail Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center matapos ang isinagawang drug raid ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Region 7 noong Martes.

Ayon kay CHR spokesperson Atty. Jacqueline De Guia, titiyakin nilang hindi na mauulit ang ganitong pangyayari at pananagutin ang mga resposanble oras na mapatunayang nalabag ang karapatan ng mga bilanggo.

“Aalamin natin ang bawat pangyayari at hindi dapat maulit ang ganitong pampapahiya sa mga bilanggo. Nauunawaan natin ang protocol ng operasyon sa isang raid, pero hindi rin dapat nako-compromise ang diginity ng mga inmates dahil tao sila,” wika ni De Guia.

Inatasan din ng CHR ang mga investigators na kausapin ang mga bilanggo upang personal na malaman ang saloobin nila sa ginawang pagpapahubad sa kanila ng PDEA.

Matatandaang nag-trending sa social media ang kuha sa mga presong pinaghubad habang isinasagawa ang roll call sa ginawang drug raid ng mga otoridad.

Giit ng CHR, malinaw sa mga lumabas na pictures na nalabag ang karapatan ng mga preso at isa itong kasuklam-suklam na gawain na katumbas ng paglabag sa Republic Act 9475 o ang Anti-Torture Law.

“Hindi natin ito pwedeng palampasin. Stripping persons naked amount to psychological torture dahil nade-demean ‘yung dignity nila at pwede itong mag-amount to other cruel, inhumane, degrading treatment or punishment,” giit ni De Guia.