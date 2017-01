Chinese tourists sa Pinas, naging triple

Naging triple ang dami ng mga Chinese national na nag-a-apply ng visa sa Philippine embassy sa China.

Ayon kay Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, ito ay bunsod ng pinaigting na pakikipagkaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Beijing.

Mula sa 400 ay lumobo batay kay Pernia sa 1,400 ang daily visa applications.

“Chinese tourists are going to be coming in droves,” sabi ni Pernia.

Matatandaan na noong Oktubre ng nakalipas na taon ay bumisita si PDu30 sa China na nagbigay-daan para bawiin ang travel warning laban sa Pilipinas.