Chinese partner ni Marcelino, sumuko rin

Sumuko na ang Chinese national na kasama ng nahuling si Marine Lt. Col. Ferdinand Marcelino sa P380 milyong drug-bust operation sa Sta. Cruz, Manila noong nakaraang taon.

Ito ang kinumpirma ni Department of Justice (DOJ) Sec. Vitaliano Aguirre II kung saan sumuko sa National Bureau of Investigation (NBI) Special Task Force Agent Moises Tamayo si Yan Yi Shou aka Randy kamakalawa ng gabi.

“We are proud to announce that Yan Yi Shou aka Randy is now under the custody of the NBI. This is a welcome development insofar as our pursuit of this case is concerned,” sabi ni Aguirre.

Magugunitang naglabas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court Branch 49 laban kay Marcelino at Yan noong Disyembre 22 matapos ibasura ang inihain ng mga ito na mosyon na humihi­ling na ibasura ang kaso nila. Kasunod nito ay naghain ng mosyon ang DOJ sa RTC na humihi­ling na magpa­labas ng hold departure order laban kay Marcelino at Yan.