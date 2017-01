China pinagsabihan ang US: Hinay-hinay sa WPS

Sinabihan ng bansang China ang Estados Unidos na magdahan-dahan sa kanilang mga kilos at pana­nalita laban sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea.

Ito ang tugon ni Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying, kasunod ng pangako ng administrasyon ni US President Donald Trump na pipigilan nito ang China sa pag-angkin ng teritoryo sa international waters sa pinagtatalunang isla.

Ayon kay Hua, may “irrefutable” o hindi maitatangi ang katotohanan na sa soberanya ang Beijing sa West Philippine Sea.

Kasunod nito ay hinikayat din ng foreign ministry ang US na galangin ang katotohanan at maging maingat sa pagbibitaw ng mga salita upang makaiwas sa paglalagay sa alanganin sa peace at stability ng South China Sea.

“We urge the United States to respect the facts, speak and act cautiously to avoid harming the peace and stability of the South China Sea,” sabi ni Hua.

Muling iginiit ng China ang kanilang posisyon na hindi umano sila gumagawa ng makakasama sa freedom of navigation sa naturang rehiyon.

Nanindigan ito na pinoprotektahan ng China ang kalayaan sa paglalayag nito ng lahat ng bansa alinsunod sa international law.