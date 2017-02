CHED: Field trips, tigil muna

Naglabas kahapon ng moratorium ang Commission on Higher Education (CHED) para ipagbawal muna ang field trips at educational tours sa higher education, mapa-public man o private colleges matapos ang malagim na camping trip kamakalawa ng mga estudyante ng Bestlink College of the Philippines.

Sa pinakahuling ulat, umakyat na sa labinlima ang nasawi kung saan labintatlo rito ay mga estudyante ng BSIT, isang guro at ang driver ng Panda Coach Tours & Transport Inc. na naaksidente sa Tanay, Rizal.

Nakasaad sa CHED Memorandum Order No. 17 na inilabas ni Commissioner Prospero De Vera na regulasyon ang pagbibigay ng pahintulot sa field trips at educational tours na may kaugnayan sa academic units.

Ayon kay De Vera, kailangan munang hu­mingi ng pahintulot ang lahat ng college institutions sa CHED bago sila payagang mag-conduct o magpatawag ng educational tour.

“Kailangan one month before mag-start ang academic year, inabisuhan na nila kami o kahit sa mga CHED regional offices,” pahayag ng opisyal.

Dahil sa insidente noong Lunes, sinabi ni De Vera na hihigpitan na nila ang pagbibigay ng pahintulot sa mga educational trips lalo na kung wala namang direktang kinalaman sa kinukuhang kurso.