ChaCha info campaign, ilalarga sa mga probinsya

Sisimulan na ngayong Biyernes, Pebrero 24, ng Mababang Kapulungan ang regional public information campaign ukol sa kanilang isinusulong na Charter Change (ChaCha) na naglalayong palitan ang sistema ng gobyerno mula presidential tungo sa pederalismo.

Ito ang nabatid kay House committee on cons­titutional amendments chairman Roger Mercado ng Southern Leyte, bilang paghahanda sa pag-amyenda sa Saligang Batas na posibleng simulang talakayin pagkatapos ng Semana Santa.

“Our massive information drive will start in February 24 and will be held every Friday. This is to educate the people nationwide about the workings and benefits of federalism. We will be visiting Davao, Dagupan, Bacolod and Tac­loban City,” ani Mercado.

Sinabi ni Mercado na layon ng gagawing information campaign ay para ipaalam sa mga mamamayan lalo na sa mga nasa lalawigan ang gagawing pagbabago sa Saligang Batas at kunin na rin ang kanilang suporta.

Sinabi naman ni House Deputy Speaker Raneo Abu ng Batangas na suportado ng halos lahat ng mga mambabatas sa Kamara ang pagbabago sa Saligang Batas dahil ito lang umano ang paraan para maresolbahan ang mga problemang kinakaharap ngayon ng bansa tulad ng katiwalian.

Naniniwala din ang mambabatas na ang federal form of government ang tanging daan para umasenso ang mga malalayong lalawigan at hindi lang nakasentro ang pag-unlad sa mga urban centers tulad ng Metro Manila.