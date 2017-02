CESAR AT DIEGO ‘GULO’, SINAWSAWAN NG MGA TANGA!

By Jojo Gabinete

Marami ang nakisawsaw sa mga rant ni Diego Loyzaga laban sa kanyang ama na si Cesar Montano, pero hindi muna nag-research ang mga “Mema” bago nagbigay ng kanilang unsolicited advice at opinion.

May mga nagkomento na naiintindihan nila ang pinanggagalingan ni Diego at nakikisimpatiya sila sa young actor, pati na sa nanay nito na si Sunshine Cruz.

Pinairal ng mga sawsawero ang katangahan at pagiging ignorante dahil alam ng halos lahat na si Teresa Loyzaga at hindi si Sunshine ang ina ni Diego kaya nga Loyzaga ang ginamit nito na screen name, hindi Montano o Cruz.