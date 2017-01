CCTV SA CRAME, IRI-REVIEW

Sinisikap ngayon ng Philippine National Police (PNP) na i-retrieve ang closed-circuit television (CCTV) footage para makita ang galaw ng grupo ni SPO3 Ricky Sta. Isabel sa loob ng Camp Crame sa sinasabing pagpaslang sa South Korean kidnap victim na si Jee Ick Joo noong Oktubre 18.

Ayon kay Supt. Dennis Wagas, PNP Anti-Kidnapping Group legal officer, makikipag-coordinate sila sa PNP Cybercrime Group para sa retrieval ng footage.

Sinasabing ang CCTV footage sa loob ng PNP ay awtomatikong napapatungan kapag nasa 20-30 araw na ang nakalipas.

“Medyo matagal na kasi ‘yung insidente, subukan po ng Cybercrime Group,” wika ni Wagas.

Sa isang press briefing kahapon sa Camp Crame, sinabi PNP spokesperson Sr. Supt. Dionardo Carlos, inamin nito na tiyak na mahihirapan silang makuha ang footage. “We are now looking at different CCTV footage na kung puwede pang ma-review.

Sta. Isabel nasa kustodya na

Isasailalim na sa kustodiya ng PNP sa Camp Crame si SPO3 Ricky Sta. Isabel matapos itong sumuko sa National Bureau of Investigation (NBI) at nagpakustodiya.

Matapos magsumite ang PNP-Anti-Kidnapping Group (AKG) ng kopya ng warrant of arrest na inilabas ng korte sa Angeles City, Pampanga, sinundo na si Sta. Isabel.

Kahapon inilabas ng korte ang warrant of arrest sa grupo ni Sta. Isabel, a­yon kay PNP-AKG legal officer Supt. Dennis Wagas.

Inihayag ni Wagas na pinili ng Department of Justice (DOJ) na sa Angeles City Pampanga Regional Trial Court isampa ang kaso laban kina Sta. Isabel dahil sa nasabing lugar nangyari ang pagkidnap sa negosyante.

Bukod kay Sta. Isabel kabilang sa pinaaaresto ang mga kasamahan nito na sina SPO2 Roy Villegas, Ramon Yalung at a­pat na iba pa. Inilabas ang warrant of arrest matapos na pormal na maihain kahapon ang reklamo sa korte sa Angeles City.





Heads must roll!

Ito naman ang iginiit ni Akbayan Rep. Tom Villarin sa pag-amin mismo ni PNP Chief Ronald ‘Bato’ dela Rosa na sa loob mismo ng Crame pinatay si Joo.

Aniya, hindi dapat palampasin at balewalain ng Kamara ang kinasapitan ng biktima.

Giit ng mambabatas na sa nangyari ay paano pa magagarantiya ang kaligtasan ng sambayanan kung sa mismong tanggapan ng law enforcers nangyayari ang krimen.

Sinabi naman ni CIBAC Partylist Sherwin Tugna na death penalty ang dapat lamang na ipataw na parusa sa mga pulis na nasa likod ng krimen.