CAVSU nagluksa kay Mitzi Joy

Bumuhos ang pakikiramay sa 17-anyos na si Mitzi Joy Balunsay, ang dapat sana’y incoming 2nd year tourism student ng Cavite State University (CavSU) Main Campus sa Indang, Cavite na pinagputul-putol ang ba­hagi ng katawan at ina­bandona sa Brgy. De Ocampo, Trece Martires City, Cavite, apat na araw na ang nakalilipas.

Kahapon ay nagsuot ng itim na kamiseta ang mga estudyante sa lahat ng sampung sangay ng Cavite State University sa buong lalawigan ng Cavite, bilang pagpapakita ng kanilang pakikiisa sa pagdadalamhati ng mga kaanak at kaibigan ng napaslang na dalagita.

Sa pamamagitan ng Facebook post ng CavSU College of Arts and Sciences kamakalawa ng umaga ay ipinama­hagi nila ang mensaheng humihikayat sa lahat ng estudyante na magsuot ng itim na kamiseta na sumisimbolo sa kanilang ­pakikisimpatya sa sinapit ng Theatre Member at Star Dancer ng kanilang school na si Mitzi Joy.

Magugunitang nahuli rin ang suspek na si Alvin delos Angeles, 20-anyos, ex-boyfriend ng biktima, isang araw matapos ang krimen.

Inamin ng suspek na siya ang responsable sa karumal-dumal na kamatayang sinapit ng dating karelasyon.