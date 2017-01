CAVS TAOB SA CHICAGO

CLEVELAND — Nagpasikat sina Jimmy Butler at Taj Gibson para sa Chicago Bulls na sinuwag ang undermanned Cleveland Cavaliers, 106-94, sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game sa Quicken Loans Arena Huwebes (Manila time) dito.

Nagpader si Butler ng 14 sa kanyang 20 points sa fourth quarter at nag-isyu ng eight assists sa Bulls, na pinagpag ang makupad na simula at sinapawan ang Cavaliers, 36-23, sa second quarter patungo sa kanilang second straight win.

Nakapagbaon si Gibson ng 18 points sa kampo rin ng Chicago, na may pantay ng 18-18 win-loss record.

Liban sa Cavaliers sina Kyrie Irving, Kevin Love, JR Smith at Mike Dunleavy dahil sa magkakaibang karamdaman na kinatapos ng win streak ng team sa tatlo..

May kinahon pa rin si LeBron James na 31 points sa kabila na nakikipaglaban sa sipon sa likod ng 12 of 21 shooting, samantalang nag-ambag si Jordan McRae ng 21 para rin sa Cavaliers, na nalasap ang eight loss sa 34 games.

Nanatili sa kanyang tahanan si Love na nagpapagaling pa mula sa food poisoning, habang wala si Irving sa third straight game bunsod sa kanyang hamstring injury.

Sa Los Angeles, hindi napaiskor ng Los Angeles Clippers ang Memphis Grizzlies sa may four-minute stretch sa third para mabura ang double-digit lead tungo sa 115-106 victory sa Stales Center.

Nagtatrangko ang Grizzlies ng 12 sa early third pero napatahimik sa pagkasa ng Clippers at ang triple ni Austin Ri­vers ang nagpabentahe sa home team sa 77-75, sa nalalabing three minutes.

Tinabla ulit ni Vince Carter, pero umiskot si DeAndre Jordan sa dunk, kinumpleto ang three-point play kay Troy Daniels, at hindi na pinahulagpos ng Clippers ang lead.

Muling naka-win run ang Clippers kasama ang tagumpay sa Phoenix Suns mula nang makaeskapo sa six-game skid.





Lumangoy si Rivers ng 28 points sa pagsisid ng Clippers ng 24th win sa 38 outings.

Nakatapos si Jordan ng 18 points at 20 rebounds, nagbalabal si Jamal Crawford ng 22 points at pumitik si JJ Redick ng19 para pa rin sa Clippers.

Natikman ng Grizzlies ang second straight loss at 16th sa 38 games.

Umupak si Marc Gasol ng 23 points, habang nagpatak si Mike Conley ng doble-double na 17 points at 12 assists.