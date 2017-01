SALT LAKE CITY — Tinrangkuhan ni Gordon Hayward ang nakakatulirong atake sa third quarter ng Utah Jazz upang sawatain ang late rally ng Cleveland Cavaliers, 100-92, sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game Miyerkules (Manila time) sa Vivint Smart Home Arena.

Naghahabol sa 33-30 sa early ng second period, kumaripas ang Jazz ng 26-8 blitz upang ikandado ang first half sa 56-41 lead.

At nang itabla ng Cavs ang game sa 60 sa midway ng third, sinilaban ni Hayward ang 14-0 attack para ipabawi sa Utah ang kontrol sa laro tungo sa panalo.

Naka-11 si Hayward sa kanyang 28 points sa pivotal Jazz run.

Huling nagunting ng Cleveland ang 16-point deficit sa six points na lang sa late ng fourth, pero nakapagbuslo si Rodney Hood ng big three pa-final two minutes at naitaboy ng Jazz ang Cavs sa crucial free throws down the stretch.

Limang iba pang pla­yers ang mga pumukol ng double digits bukod kay Hayward, kabilang ang lahat ng starters.

May 18 points si Hood at nakapagdagdag si George Hill ng 13, parehong may 12 sina Derrick Favors at Trey Lyles. Nakatapos si Rudy Gobert ng double-double na 11 markers at 14 boards para maayudahan ang Utah na sumampa sa 24-16.

Natalo pa lamang ang Utah ng isa sa 10 games kapag kasama sa lineup sina Hayward at Hill.

Nakapagbaon si LeBron James ng game-high 29 points, pero mga nangamote sina Kyrie Irving at Kevin Love sa combined lang na 9-of-32 shooting sa pagtapos nila ng 20 at 12 markers, ayon sa pagkakasunod.

Nakapag-debut para sa Cavs (28-9) si Kyle Korver pero naka-two points lang.





Sa epektibong depensa ng Jazz, nakapagsalpak lamang ang Cavs ng 36.5 percent sa field, 29 percent beyond the arc.