Castelo bill vs expiry date ng GCs pasado

Hindi magtatagal at matutugunan na rin ang reklamo ng mga consumer laban sa mga gift checks na may expiry.

Kailan lang ay inaprubahan na ng House Committee on Trade ang panukalang batas na nagbabawal sa mga commercial establishment na maglagay ng expiration dates sa mga iniisyu nilang gift certificates, checks or cards.

Base sa HB 3091 na inakdaan ni Quezon City Rep. Winston ‘Winnie’ Castelo, dapat na walang ­expiry date ang lahat ng gift certificate, checks o cards at pakikinabangan ang mga ito ng holder hanggang magamit ng lubos.

“A gift certificate is as good as cash and since cash, in any form of currency, does not expire, a gift check should also not expire,” ani Castelo.

Sinabi ni Castelo na kapag nakapasa ang bill sa mababa at mataas na kapulungan, bibigyan proteksyon nito ang milyun-milyong consumer na namimili ng store certificates bilang regalo sa mga kabibigan at kamag-anak.