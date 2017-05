Callamard visit pinalagan ng PH gov’t

Irereklamo sa United Nations ng gobyerno ng Pilipinas ang “unannounced visit” ni United Nation (UN) Rapporteur Agnes Callamard sa bansa.

Nabigo umano si Callamard na ipagbigay-alam sa gobyerno ang pagbisita nito sa Manila simula kahapon.

Si Callamard na UN Special Rapporteur on extrajudicial killings ay nagbigay ng talumpati sa isang policy forum sa isang unibersidad kahapon.

Sinabi nito na nasa Pilipinas siya sa isang official capacity at hindi para magsagawa ng research.

Ayon naman kay presidential spokesperson Ernesto Abella, nagbigay na ng direktiba ang gobyerno ng Pilipinas sa mga kinatawan sa UN para idulog ang “unannounced visit” ni Callamard.

Maging ang Department of Foreign Affairs (DFA) ay umalma sa motibo ng biglang pagsulpot sa Pilipinas ni Callamard na nataon pa umano sa Universal Periodic Review (UPR) ng bansa sa Geneva, Switzerland.

Nabatid kay DFA spokesperson Robespierre Bolivar, hiniling pa umano ng Philippine team na pinangungunahan nina Deputy Executive Secretary Menardo Guevarra at Sen. Alan Peter Cayetano na magkaroon sila ng meeting kay Callamard sa sidelines ng UPR.

Ang bansa ay sasailalim sa UPR review sa mga susunod na araw at ang mga human rights officials ay nasa Geneva na sa ngayon.

Pero dahil sa pagtu­ngo nito sa bansa ay wala na umanong tsansa para sa naturang meeting.

Magugunitang si Callamard ay una nang inimbita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa noong 2016 para mag-imbestiga sa umano’y mga insidente ng extrajudicial killings sa ilalim ng kasaluku­yang administrasyon.





Sa kanyang talum­pati kahapon, muling binakbakan ni Callamard ang istilo ng ‘war on drugs’ ng pamahalaang Duterte. Ito’y sa kabila ng pagbibida ng Philippine government na malaki na ang progreso ng kampanya laban sa salot ng lipunan.

“In April 2016, the general assembly of the world’s governments recognized explicitly that the war on drugs, be it community-based, national or global, the war on drugs does not work,” sabi ni Callamard sa pulong na inorganisa ng Free Legal Assistance Group (FLAG).

“Badly thought out, ill-conceived drug policies not only fail to address substantively the problem, they add more problems,” anang bisita.

Dagdag pa nito, “Further, badly thought out, ill-conceived policies, foster a regime of impunity, infecting the world justice sector, invigorating the rule of violence rather than the rule of law, eroding public trust in public institutions, breeding fear and leading people to despair.”