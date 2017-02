Buntis ni-rape, binigti

By Jojo Perez

Kalunus-lunos ang sinapit na kamatayan ng isang 20-anyos na babae na umano’y anim na buwang buntis matapos matagpuang nakabigti sa isang puno sa matalahib na lugar sa Pastulan, Tipo New Cabalan sakop ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) sa Lungsod ng Olongapo kamakalawa.

Nangingitim na ang biktimang si Angelique Charlotte Bulatao na posibleng may tatlong araw na umanong nakabitin sa isang puno nang matagpuan ng isang nanga­ngakahoy at agad na ipi­nagbigay alam sa barangay at pulisya noong Lunes ng umaga.

Patuloy naman ang isinagawang imbestigasyon sa krimen ng pulisya kung saan ay tatlong kalalakihan ang naunang inimbitahan ng pulisya upang sumailalim sa interogasyon subalit pinalaya rin kinalaunan.

Ayon sa ulat ng pulisya, huling nakita ang biktima noong Enero 27 na bumibili ng inihaw sa isang plaza sa kanilang lugar bago ito tuluyang nawala ng apat na araw hanggang sa matagpuang bangkay.

Naniniwala ang pamil­ya ng biktima na posibleng sabog sa ipinagbabawal na droga ang gumawa ng krimen dahil na rin sa mga palatandaan ng kalupitan na sinapit nito na sinaksakan sa ari ng kapirasong kahoy at winakwak pa ang mukha.