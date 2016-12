Buntis na dinapuan ng Zika, nanganak na

Nagluwal na ang inang dinapuan ng Zika virus ng isang malusog na sanggol bago pa sumapit ang Pasko.

Kinumpirma ni Health Secretary Paulyn Jean Rosell-Ubial sa isang pulong balitaan kahapon na ligtas na mula sa virus ang 16-anyos na naging pasyente ng Zika mula sa Las Piñas City.

Gayundin ang kanyang sanggol pero patuloy pa rin nilang mino-monitor ang lagay ng kalusugan ng mag-ina.

Ipinaliwanag ni Ubial na dahil bagong phenomena lamang ito sa ating bansa at hindi pa nila alam kung ano ang mga manipestasyon nito at kung kailan ito lalabas kaya’t patuloy nilang inoobserbahan ang lagay ng mag-ina.

“Under close surveillance and monitoring pa rin ‘yung ating mga patients because as we all know, this is a very new phenomena in our health systems,” ayon sa kalihim. “We really don’t know when the manifestations will come out and how we will be developing in terms of the spurt of the Zika virus.”

“Ang theory natin, because brain development is in the first and second trimester, kung medyo late in the pregnancy siya nagkaroon ng Zika, more or less safe na siya. But that’s still, even with the World Health Organization, that’s still being monitored,” dagdag pa ni Ubial.

Sa records ng DOH, hanggang nitong Dis­yembre 28 ay may 52 kumpirmadong Zika cases na naitala sa iba’t ibang health facility sa bansa sa Las Piñas, Biñan, Laguna, Quezon City at Cebu.