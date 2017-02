Bumalik na ang abusadong gobyerno — De Lima

Sa pagkakaaresto sa kanya kahapon gamit umano ang mga inimbentong testimonya hinggil sa pagkakasangkot niya sa ilegal na droga, tahasang sinabi ni Sen. Leila de Lima na senyales ito na bumalik na ang “power-hungry, morally bankrupt and abusive government”.

Sa isang statement na inilabas ni De Lima matapos sumuko sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) kahapon ng umaga, sinabi nito na ang pag-aresto sa kanya ay katuparan ng pangarap ni Pangulong Duterte na makaganti matapos na imbestigahan nito ang Davao Death Squad (DDS) noong pinuno pa ito ng Commission on Human Rights (CHR) hanggang sa mahalal na senador.

Para lang madiin siya sa illegal drugs, diniktahan umano ng gobyerno ang mga drug convicts para siya ay isabit sa drug trade kapalit ng pagiging state witness at pagbabalik ng pribilehiyo sa mga high-profile inmates na ito.

“Where else in the world have you seen drug lords turned into state witnesses? All they have ever done is to follow the badly-written script of this administration to pin me down with baseless accusations for their personal gain,” patutsada pa ng detenidong senadora.

Sa ginawa sa kanya ng Pangulo, sinabi ni De Lima na bistado na ngayon ng taumbayan ang tunay na ugali ni Duterte.

“The Filipino people know your style, Mr. President. To put the rule of law in your hands, silence your critics, and destroy those who will go against your caprices,” diin pa nito.

Sa ilalim ng administrasyong Duterte, pinapatay umano ang mahihirap na drug offender habang binubuhay naman ang mga big time drug lord, pinapalaya ang kidnapper at ang reyna ng pork barrel scam.

Ang bawat aksyon umano ng Pangulo ay walang basehan kundi kung ano lang ang kanyang magustuhan, tama man o mali.