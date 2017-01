BUHAY SA BUHAY!

By Rossel Calderon

Todo-todo ang paghihinagpis ng ama ni Mitzi Joy Balunsay, ang 17-anyos na estudyante ng Cavite State University (Cavsu), na pinagputul-putol sa pitong piraso ng dati nitong boyfriend.

“Napakasama mong tao. Dapat hindi ka mabuhay sa mundong ito. Ang kasalanan lang ng anak ko, nagtiwala sa’yo,” emosyunal na pahayag ni Jerry Balunsay, ama ng biktima. Nabatid na OFW sa Riyadh, KSA ang ina ni Mitzi Joy na si Marivic.

Matatandaang nakita ang chop-chop na katawan ni Mitzi Joy noong Sabado na nakasilid sa isang sako ng bigas at ang ibang parte ng katawan ay sa isang kahon ng electric fan sa Bgy. De Ocampo, Trece Martires City, Cavite.

Batay sa salaysay ng suspek sa krimen na si Alvin delos Angeles, 20 (unang napaulat na 19-anyos), kay Sr. Insp. Romulo Dela Rea ng Trece Martires Component Police Station, Enero 5 nang magkita sila ng biktima at dating kasintahan na si Mitzi Joy, nang mag-enroll ito sa Cavsu.

Inaya umano niya ang biktima sa isang apartment sa Bgy. Kaytapos, Indang, Cavite, upang kausapin at hikayatin itong makipagbalikan sa kanya. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang pag-uusap hanggang sa masampal ng biktima ang suspek.

Nagdilim umano ang paningin ni Alvin at napatay niya sa sakal si Mitzi Joy, bago hinila ang bangkay nito papasok ng banyo at doon ay nakuha pang halayin.

Dahil magulo ang utak ay naisip niyang bumili ng sako at masking tape. Pagbalik sa apartment ay kinuha umano ng lalaki ang 10-pulgadang kitchen knife at pinagputul-putol ang bahagi ng katawan ng biktima mula ulo, braso hanggang sa magkabilang binti, bago isinilid sa biniling sako ng bigas at sa nakitang kahon ng electric fan.

Napag-alaman din ng Abante na aral sa proseso ng pagputol ng katawan ang suspek dahil bukod sa kinuhang kurso na Food Tech sa isang Trade School sa Tanza, Cavite, ay may puwesto rin silang manukan, babuyan at isdaan sa palengke ng Indang, Cavite.

Lumalabas din na kaya nakipaghiwalay ang biktima sa suspek ay dahil sa pagbabawal ng mga magulang nito na mag-boyfriend hangga’t ‘di nakakatapos ng pag-aaral.