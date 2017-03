BREAKING NEWS!: SEGURIDAD NI DE LIMA SA PNP, MAY LAMAT NA!

“I no longer feel secure in detention…”

Ito ang pangamba sa ngayon ni Senador Leila De Lima habang nasa kustodiya ng Philippine National Police (PNP) Custodial Center sa Camp Crame matapos kumalat sa social media ang ‘fake news’ na umano’y nagpakamatay ito habang nasa loob ng detention cell.

Sa inilabas na press statement ng kampo ng senadora, ipinababatid nito sa publiko ang tila pagkondisyon umano ng Duterte administration sa isipan ng publiko sakaling may mangyaring masama sa kanya habang nasa loob ng detention cell.

“Because of these fake news as reinforced by Duterte’s sycophants and lapdogs in government and social media, I no longer feel secure in detention, despite being guarded by the PNP Custodial Unit here in Camp Crame,” pahayag ng senadora.

Kaduda-duda rin umano ang paglabas ng fake news sa Facebook kasunod ng pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi dapat sa kulungan ang bagsak ni De Lima, kundi sa isang mental hospital.

Sinabi pa ni De Lima na ang mga pekeng balitang ito ay ginagamit ng mga ‘tuta’ ni Pangulong Rodrigo Duterte gaya aniya ni Alvarez para ikundisyon ang publiko na posible ang pinakamalalang mangyari sa kanya sa loob ng PNP Custodial Center nang walang pananagutan ang kasalukuyang administrasyon..

Dahil dito, nais iparating ng senadora ang mensahe na: “In the unfortunate event that I die in prison, you all know who my murderer is”.

Nilinaw din ng kampo ni De Lima na walang malalang sakit ang senadora at wala sa kanyang isip ang pagpapakamatay, taliwas sa mga kumakalat na balita sa social media.