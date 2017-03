BREAKING NEWS!!!: Opisina ni Sec. Andanar, bubuwagin!

By Abante Online Reportorial Team

Updated: as of 3:40 pm

Bubuwagin na ang opisina ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar at muling bubuhayin ang Office of the Press Secretary na pamumunuan ni Presidential Spokesman Ernesto Abella.

Ayon kay Andanar, pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay para lusawin na ang PCOO.

Oras na mabuwag ang PCOO, tanging si Abella na lamang ang maaring maglabas ng statement mula sa Malacañang at magpo-focus na lamang si Andanar sa pangangasiwa sa mga state run media groups na nasa ilalim ng kanyang tanggapan tulad ng PTV 4, Radio-TV Malacañang, Radyo ng Bayan, APO Production Unit at National Printing Office (NPO).

Si Secretary Abella na rin umano ang matotoka sa “content and messaging” ni Pangulong Duterte.

Ang nakaambang re-organization sa Malakanyang ay resulta ng makailang ulit na pagpalpak ni Andanar katulad ng malisyosong pahayag nito kamakailan hinggil sa ‘diumano’y suhulan ng $1,000 sa Senate beat reporters na nag-cover sa press conference ni SPO3 Arthur Lacañas.

Dahil sa malisyosong pahayag ng kalihim, pinutakte ito ng batikos at bash sa social media mula sa mga media practitioners at grupo ng mga mamamahayag sa Pilipinas.