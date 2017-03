BREAKING NEWS: Dating ministro ng INC na si Ka Angel Manalo at iba pang miyembro, sasampahan na ng patong-patong na kaso

Inihahanda na ng Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng Quezon City Police District (QCPD) ang isasampang patong-patong na kaso laban sa dating ministro ng Iglesia Ni Cristo (INC) na si Ka Angel Manalo at iba pang miyembro na dinakip noong Huwebes dahil sa pakikipagbarilan sa mga pulis.

Kasalukuyang nasa tanggapan ng CIDU-QCPD sa Camp Karingal sa Quezon City si Manalo at iba pang INC members para sa paghahanda sa kasong illegal possession of firearms, frustrated murder at direct assault.

Sa inisyal na pahayag ng CIDU, si Ka Angel ay sasampahan ng illegal possession of firearms dahil sa mga nakumpiskang hindi lisensyadong baril sa kanyang bahay sa No. 36 INC Compound sa Tandang Sora.

Kasong frustrated murder at direct assault naman ang isasampa sa dalawang kasamahan ni Manalo na sina Jonathan Ledesma at Joseph Sabbaluca na suspek sa pagbaril sa dalawang pulis ng QCPD.