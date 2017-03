Brasuhan sa death penalty bill

“But let’s just wait for the process to unfold.”

Ito ang tugon ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kaugnay sa usapin ng death penalty na pinagbotohan kagabi sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

“Well, he hasn’t verbalized. He hasn’t verbalized anything regarding the developments of the matter,” giit ni Abella kaugnay sa reaksyon ng Pangulo sa kaganapan ngayon sa Kamara.

Sinabi pa ni Abella na ayon sa Pangulo ay hahayaan niya ang Senado at Kamara na gumalaw at ipatupad ang kani-kanilang proseso.

“He would let the Senate and let the House undergo its own process. Let’s just wait how they,” sabi pa ni Abella.

Habang sinusulat ang balitang ito ay wala pang resulta ang botohan sa pagpasa sa second reading ng Death Penalty bill sa Kamara.

Kamakalawa, nagmistulang bargain sa Kamara ang death penalty bill kung saan mula sa 4 na krimeng pasok dito ay ginawa na lamang isa o tanging drug related crimes na lamang ang papatawan ng parusang kamatayan na mahigpit na pinagdebatehan sa plenaryo.

Samantala sa Senado, ngayong buo na ang bagong komposisyon ng minorya, sinisipat nila ngayon ang pagharang sa panukala na ibalik ang parusang kamatayan sa bansa.