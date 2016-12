Boykot vs pizza chain, umusok sa socmed

Mistulang bulkang pumutok sa social media (socmed) kahapon ang boycott move na isinulong ng mga netizens, sa pangunguna ng mga tinatawag na ‘dilawan’, laban sa isang pizza chain dahilan para umawat dito ang isang senador.

Gaya ng ilang naunang kontrobersya sa socmed, isang post sa Mocha Uson blog sa Facebook ang pinagmulan ng gigil ng ilang netizens laban sa Yellow Cab Pizza.

Ipinoste ni Uson, kila­lang masigasig na supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang litrato ng 12 crew o empleyado na naka-kamao (tatak ni Pangulong Duterte) sa harap ng counter ng Yellow Cab na kanilang pinagtatrabahuhan.

Nabatid na in-email ng naturang mga empleyado ang litrato bilang pagbati sa kanya ngayong Pasko. “Merry Christmas mga ka-DDS! Merry Christmas, Ms. Mocha! Tuloy tuloy ang suporta from Yellow Cab!,” anang greeting ng mga ito kay Uson.

Ipinoste naman ng showbiz personality ang naturang pagbati sa kanyang FB page na kinabitan pa nito ng komentong, “Ito lang ang DILAW na hindi bugok. Mabuhay kayo mga ka-DDS.”

Parang apoy na kuma­lat sa socmed (Facebook at Twitter) ang nasabing Uson post na labis na ikinagalit ng mga dilawang supporters at itinulak ang #BoycottYellowCab.

Umapela naman si Senate majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto III sa mga netizens na magpakahinahon at matutong rumespeto sa opinyon ng iba.

“Huwag na nilang pakialaman ‘yung mga ganun. Last I heard we are still in a democracy kaya OK lang ang opinyon ng kahit sino,” giit ni Sotto.

Naglabas na rin ng statement ng Yellow Cab Pizza na nagsasaad ng, “It has come to our attention that a photo taken by Yellow Cab team members was allegedly sent as a support to Ms. Mocha Uson. While we are res­pectful of our team members’ views and opinions, we would like to clarify that Yellow Cab Pizza Co. only wishes to provide quality and delightful dining experiences to our customers. Thank you.”