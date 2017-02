Boxing commission ni Pacquiao, butata agad

Hinarang ni Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon ang panukalang batas ni Sen. Manny Pacquiao hinggil sa pag­likha ng Philippine Boxing Commission (PBC) dahil sa paniniwalang labag ito sa Konstitusyon.

Sa isinagawang plenary debate sa Senate Bill No. 1306 ni Pacquiao, kinuwestiyon ni Drilon ang pagtatayo ng boxing commission dahil malalabag nito ang 1987 Constitution partikular sa probisyon hinggil sa “equal protection of the law”.

“Bakit hindi natin isama ang ibang athletes dahil sa ilalim ng Saligang Batas lahat po pantay-patay tayo o equal protection of the law? At kung may benepisyo para sa boxer eh dapat ‘yung ibang athletes din ay mabigyan ng benepisyo,” katwiran ni Drilon.

“Sa akin sa boksing makita n’yo ako buhay ako pero ilan na ang kasama ko ang namatay sa larangan ng boksing,” depensa ng World Champ sa kanyang panukala.

Sinagot naman ito ni Drilon na mas delikado ang sumasabak sa mixed martial arts pero bakit initsa-puwera sa panukala ang mga manlalaro nito.