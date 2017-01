THE SOURCE: BOOBS NI ANGELINE, IBINUYANGYANG!

Graded B ng Cinema Evaluation Board ang Foolish Love ng Regal ­Entertainment Inc, ang most daring movie to date ni Angeline Quinto. Ibang-iba ang Angeline na mapapanood sa Foolish Love dahil ­pumayag siya na magkaroon ng sizzling love scene kay Jake Cuenca na ikagugulat ng mga tagahanga niya na nasanay sa wholesome image ng singer-actress.

Bukod sa maiinit na eksena nila ni Jake, malaki na ang improvement ni ­Angeline sa pag-arte.

Ang sexy outfit ni Angeline sa red carpet premiere ng Foolish Love sa ­Cinema 7 ng SM Megamall noong Martes ang patikim na may mga daring scene siya sa pelikula.

Nakabuyangyang ang dibdib ni Angeline sa black gown na suot niya na ­parang nagsasabi na “Seksi ako ngayong gabi! Pagnasaan n’yo ako!!!”

Tommy, nakulangan sa akting niya!

Miho, hiyang-hiya!

Ang Foolish Love ang unang pelikula ni Tommy Esguerra at ng kanyang girlfriend na si Miho Nishida kaya nagpapasalamat ang dalawa sa Regal Entertainment Inc. dahil sa malaking break na ibinigay sa kanila.

Nang tanungin namin ang assessment niya sa kanyang performance sa pelikula, sinabi ni Tommy na “I think a good actor should always tell themselves be critical on what can you be better at.

“Siyempre, happy ako sa reaction ng fans pero sa sarili ko, I wish I can always do better. Like si Jake, ‘yung acting niya perfect. I’m okay with my acting pero sana mas better.”

Kung nakukulangan si Tommy sa performance niya, iba ang sinasabi ng mga nakapanood sa Foolish Love dahil natural na natural ang model-turned-actor dahil napaarte siya ng direktor na si Joel Lamangan.

Masaya rin si Miho sa mainit na pagtanggap ng fans sa pelikula nila ni Tommy pero habang nanonood sila, nahihiya raw ang pakiramdam niya.

“Super masaya ako sa reaksyon ng fans pero siyempre bilang isang aktres ka na, meron ka nang movie, maikukumpara mo sa talagang marunong umarte like sina Ate Angeline Quinto.





“Siyempre, babae ako, tinitingnan ko ‘yung acting ko at saka ‘yung acting niya. Tinitingnan ko ‘yung iba saka ‘yung ano pa ‘yung kulang sa akin. So parang makukumpara mo siya. Gusto ko pa na matuto, ­gumanda pa ‘yung acting ko.

“Pero sa first movie namin, marami ang naging happy so masaya na rin ako.

“Super shy ako. ‘Yun ang na-feel ko kanina kasi first time sa big screen. Super shy ako. Para akong ­nahihiya kasi hindi ako sanay na nasa big screen ang sarili ko. Parang iba eh,” ang sabi ni Miho na lalong nahiya sa statement ni Tommy na ang ganda-ganda niya at seksing-seksi siya sa Foolish Love.

Limang klase ng kuwento ng foolish love ang mapapanood sa pelikula ng Regal Entertainment, ang ­foolish love ng karakter ni Angeline para sa kanyang hinahanap na childhood sweetheart na si Rey dela Cruz, ang foolish love niya para kay Victor (Jake Cuenca), ang baliw na pagmamahal ni Beverly Salviejo sa young dance instructor na si Ken Anderson, ang foolish love nina Tommy at Miho, at ang foolish love ni Cai Cortez sa asawa nito.