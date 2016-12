Bonus ng mga titser ‘di umabot sa Noche Buena

Hindi na humabol sa Noche Buena ng humigit-kumulang 720,000 public school teachers ang inaabangan nilang performance-based bonus (PBB) mula sa Department of Education (DepEd).

Sa anunsyo ng DepEd kahapon sa pamamagitan ng PIA.GOV.PH, bagama’t walang eksaktong petsa, tiniyak ng kagawaran na matatanggap na ng mga guro ang performance bonus sa mga susunod na araw.

“Department of Education (DepEd) school-based personnel in Regions 4A, 4B, 5, 6, 11, 12, Cordillera Administrative Region (CAR), CARAGA and National Capital Region (NCR) are slated to receive their performance-based bonus (PBB) for Fiscal Year 2015 in the coming days,” ayon sa abiso.

Para sa grupong Teachers’ Dignity Coalition (TDC) na matiyagang nangangalampag sa DepEd, bagama’t wala pang katiyakan sa pa­ngako ng DepEd, itinuturing nila itong ‘open development’ at pasala­mat na napakinggan ng pamahalaan ang kanilang hinaing sa pamamagitan ng pahayagang ito.

“Kami ay nagpapasa­lamat bagama’t hindi pa ito ang hinihintay naming tagumpay. Of course sa pahayagang ito (Abante) na masigasig na nagsusulong at nagpaparating sa boses naming mga guro. Kami ay umaasa na kahit hindi man umabot sa Noche Buena itong PBB namin, harinawa naman po ay matanggap namin ito bilang aginaldo sa salubong ng Bagong Taon,” wika ng grupo.